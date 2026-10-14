Газета "Культура" отмечает 35-летие

Первый выпуск газеты "Культура" вышел в свет ровно 35 лет назад. Издание отмечает юбилей. Миссия газеты неизменна - пропагандировать историческое наследие белорусов.

Четырежды обладатель "Золотой литеры", сегодня газета перешла в кросс-медиа пространство. Вместе с музеем истории Великой Отечественной войны и Академией искусств оживляли картины с помощью QR-кодов.

Год белорусской женщины - главная тема газеты сегодня. Каждый месяц лучшие белоруски появляются на обложке издания.

Работницы культурной сферы также станут героинями фотовыставки, которую презентуют в Академии музыки 16 октября.