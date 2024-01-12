Где встречать старый Новый год - предлагаем культурный маршрут от рубрики "Променад"

11-е гастроли туляков на сцене Музыкального театра. Впереди 4 вечера российских подарков в рамках традиционного проекта "Старый Новый год с Тульским академическим театром драмы". Тем временем к Венскому балу готовится Белгосфилармония. Где встречать старый Новый год в выходные? Мы подготовили новый культурный маршрут. Приглашаем на "Променад" (видео).