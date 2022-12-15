Генеральная репетиция "Фактор.by" - что творится на площадке, пока выключены главные камеры?

Идет десятый час, как в периметр самой большой киностудии страны вписывают десять трехминутных постановок. Режиссерская группа «Фактора.by» не дает себе возможности даже на перерыв. Все для зрителя. Завтра вы будете любоваться совершенно неожиданными постановками известных хитов. Вокал уже доведен до идеала, потому все внимание хореографам и выносу декораций, чтобы на сцене ванная комната за две минуты сменяла тот же перрон.



Контекст номеров пока "припаркован" за кулисами. Реквизиторы работают с украшениями прямо у подножия площадки. Витрины, свечи, мотоцикл, свадебные платья и ванна "запоют" в унисон со своим артистом и помогут разыграть мини-спектакль о ностальгии по ушедшей молодости. В эфире - платиновые хиты 90-х и нулевых.



Николай Волегов, финалист проекта "Фактор.by": Большинство песен о любви, но это будет новое прочтение.



Ангелина Чудакова, финалист проекта "Фактор.by": Задача всех, кто работает на проекте, - максимально здорово показать участников. На самом деле это большой кропотливый труд подбора, из множества выбрать самое лучшее, зажигательное, подходящее по тембру, диапазону.



Поиск песен курируют и звездные наставники. Лично или дистанционно. За ними решающее слово.