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Генеральная репетиция "Фактор.by" - что творится на площадке, пока выключены главные камеры?
В ком кроется "Фактор.by"? 10 участников шоу готовятся ко второму прямому эфиру. В эти минуты в павильоне "Беларусьфильма" проходит репетиция масштабного концерта. Позади неделя с подбором репертуара, нарядов и постановками номеров. Полноценно зритель увидит их и оценит лишь завтра после "Панорамы". Кто из наставников сегодня лично контролирует репетиционный процесс и что сейчас оттачивают на сцене, знает Лидия Заблоцкая. Наш культурный репортер следил за прогонами из кулуаров.
Идет десятый час, как в периметр самой большой киностудии страны вписывают десять трехминутных постановок. Режиссерская группа «Фактора.by» не дает себе возможности даже на перерыв. Все для зрителя. Завтра вы будете любоваться совершенно неожиданными постановками известных хитов. Вокал уже доведен до идеала, потому все внимание хореографам и выносу декораций, чтобы на сцене ванная комната за две минуты сменяла тот же перрон.
Контекст номеров пока "припаркован" за кулисами. Реквизиторы работают с украшениями прямо у подножия площадки. Витрины, свечи, мотоцикл, свадебные платья и ванна "запоют" в унисон со своим артистом и помогут разыграть мини-спектакль о ностальгии по ушедшей молодости. В эфире - платиновые хиты 90-х и нулевых.
Николай Волегов, финалист проекта "Фактор.by": Большинство песен о любви, но это будет новое прочтение.
Ангелина Чудакова, финалист проекта "Фактор.by": Задача всех, кто работает на проекте, - максимально здорово показать участников. На самом деле это большой кропотливый труд подбора, из множества выбрать самое лучшее, зажигательное, подходящее по тембру, диапазону.
Поиск песен курируют и звездные наставники. Лично или дистанционно. За ними решающее слово.
Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by": Я отвечаю за репертуар и за исполнение. Я предлагаю какие-то варианты исполнения, поведения.
Кстати, оба Сергея Васильевича - Соседов и Пархоменко - сегодня прибыли на съемочную площадку. Хоть и давали советы не только своим подопечным, но с особым трепетом ждали прогонов своих. Вероятно, причина в том, что на прошлой неделе их команды перестали быть в статусе "трио". У каждого - минус один финалист.
Серега, наставник проекта "Фактор.by": Серьезности добавило, видно, что уже никто не шутит. Каждый эфир люди будут уходить. Тут неважно, из моей команды или нет, это все наша большая команда.
Чтобы овации были оправданными, предлагаем каждому фанату шоу быть частью "факторной" телемагии. Участники следующего прямого эфира определятся с помощью телефонного голосования. Те, у кого больше всего голосов, ближе всех к заветному суперфиналу. Увы, те, кто соберет СМС меньше, выбывает из игры. Управлять исходом прямого эфира может каждый зритель. Включайтесь в поиск "Фактора.by" завтра, в 20:45.
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