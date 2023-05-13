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Генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита о том, почему академическое искусство не должно уходить на антракт
Белорусская государственная филармония вот уже 86 сезонов в большой музыке. И сегодня она привлекает публику своей афишей. Большой процент сцена отдает поддержке национальной исполнительской школы. Белгосфилармония бережно хранит традиции - именно отсюда начался гастрольный путь легендарных "Песняров".
Почему, чтобы ни происходило, академическое искусство не должно уходить на антракт? Ответ мы узнали у генерального директора Белгосфилармонии Александра Никиты.
Подробности в видео.
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