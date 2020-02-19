Геннадий Овсянников отмечает 85-летний юбилей

. Великого актера поздравил и Глава государства, отметив, что его преданное служение сцене и стране являются примером для молодежи. Более шести десятков лет он играет на сцене Купаловского. Хотя не играет, а живет. И за это его так любят, за это в свои годы по-прежнему востребован. Да, и сегодня, в свой день рождения, неизменно на сцене. О юбиляре

Ольга Медведь

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Он всегда шутит, за кулисами также раздает поцелуи всем девушкам и даже злится так, что не страшно, а на каждый вопрос о театре, спектакле, гастролях у него есть своя байка. Одной сцене Купаловского он служит уже 63-й сезон. Геннадий Овсянников - это тот случай, когда выстрелил не сразу. Работал с действительно легендарными артистами и первое время был в их тени.

Настоящий белорус, крестьянин, старый мужик

С первых дней в Купаловском и до сегодняшнего за ним закрепились такие амплуа. Ведь даже в 20 с хвостиком его назначали на роли дедов. Играть в театре он начал еще в студенческие годы.

В 70-е у Овсянникова появилась та самая знаковая роль. Драматург Андрей Макаенок принес в театр пьесу "Трибунал". За постановку взялся режиссер Валерий Раевский и дал Овсянникову главного персонажа - Терентия Колобка. Он сыграл во всех пьесах Макаенка, кроме первой и последней. Многие даже говорили, что драматург писал героев под Овсянникова с Макаровой.

Благодаря громкому и запоминающемуся голосу долгое время звучал на радио

Это была отдушина, пока в театре не очень востребован. Радио в какой-то период стало вторым домом. Играл даже каменный уголь, гороховый суп, пьяных сантехников. Но были и серьезные работы.

Много снимался в телеспектаклях, что были очень популярны в те годы. А в кинематографе и вообще более 80 ролей. Он стал народным артистом СССР за неделю до его распада. Говорят, последний из представленных. Также удостоен медали ЮНЕСКО "Виктор Гюго" за вклад в развитие национальной культуры, но пять лет назад.

Он востребован в театре даже в свои 85, что очень важно для любого актера