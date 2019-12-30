Георгий Колдун занял второе место в шоу "X-Фактор" в Украине

Основная борьба завязалась между Эвелиной Иващенко и Георгием Колдуном. В результате голосования, проводившегося онлайн и с помощью СМС в течение недели, победу одержала 17-летняя Элина Иващенко. Георгий Колдун оказался на втором месте.

Наставницей исполнителя в украинском проекте стала Ольга Полякова, которая не только болела за Георгия от души, но и делилась своим опытом и энергией.

В суперфинале Георгий Колдун исполнил песню Филиппа Киркорова "Снег".



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