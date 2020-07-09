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Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках Анастасии Адамович

Герои белорусских легенд - в кукольных образах и рисунках. Сказочно-мифологическая экспозиция авторской куклы "Задолье" открылась в Национальном центре современных искусств - это персональная выставка художницы Анастасии Адамович.



Сказочные секреты мастерства разгадала наш корреспондент Лариса Гулякевич (видео).

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