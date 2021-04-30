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Гид по культурным локациям сейчас - в проекте "Променад"

За идеей, как необычно украсить главные праздничные блюда, - к экспозиции в Белорусский государственный университет, а за историческим источником интеллектуальной жизни Франции - в Национальную библиотеку. Аристократические книги с золотыми гербами и вензелями экспонируют до конца лета.

Подробнее визуальный гид по заметным культурным локациям - сейчас в нашем проекте "Променад".


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