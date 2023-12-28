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Гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" умер в возрасте 50 лет

Гитарист рок-группы "Смысловые галлюцинации" умер в возрасте 50 лет

Гитарист известной российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов умер в возрасте 50 лет, пишетSputnik со ссылкой наавтора песен первого состава коллектива Владимира Бурдина.

"Вчера умер Саша Колбасов - друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Колбасов был гитаристом с момента основания группы в 1989 году и до 1993-го, с ней он записал первые альбомы, в том числе "Союз нерушимых" и "Внешняя атрибутика".

Фото:pixabay.com

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