Гитару Кобейна продали за $4,5 млн

Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 4,5 млн долларов. Итоговая цена на 600 тысяч долларов превысила начальную стоимость лота. Новым владельцем знакового инструмента стал предприниматель - владелец американского футбольного клуба. Ранее гитара принадлежала семье Кобейна. Это был один из любимых инструментов музыканта. Кстати, она была выпущена специально для левши. Часть вырученных от продажи лота средств будет перечислена в фонд, занимающийся проблемами психического здоровья.