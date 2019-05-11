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Главная красавица Европы объявит баллы от Беларуси на "Евровидении-2019"
Мария Василевич объявит баллы от Беларуси на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Главная красавица европейского континента - обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа - 2018", выпускница факультета экономики и менеджмента БГЭУ и магистрант БГЭУ.
Баллы будут объявлены во время финального шоу 18 мая. Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая. Представитель Беларуси ZENA выступит под номером 8 в первом полуфинале.
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