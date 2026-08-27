Главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович отмечает 75-летие

Бессменный хормейстер Большого театра Нина Ломанович встречает 75-летие. У народной артистки Беларуси единственная запись в трудовой, и это еще один юбилей: Театру оперы и балета дирижер служит полвека.

Дочь военного, Нина Иосифовна и сегодня живет с безупречной дисциплиной. Влюбилась в оперу по книжкам, хотя мечтала быть врачом. Теперь по взмаху ее руки звучат 60 артистов.

Хору Большого театра рукоплескали в залах Испании, Бразилии, Марокко, Нидерландов, Швейцарии.

В 1990-х Нина Иосифовна первой вывела хор на авансцену в сольные хоровые концерты. За успешный эксперимент и фундаментальное звучание оперы "Борис Годунов" в 1998 году Нина Ломанович стала обладателем спецпремии Президента деятелям культуры и искусства.

"Ты можешь остаться в Барселоне, в Мадриде и проработать год, но с тобой не продлят контракт по каким-то причинам. Я считаю, надо работать на родине и делать все, чтобы была культура высокого качества именно в Беларуси. Музыкант, если он, как говорит наш Президент, возрастной человек и у него все в порядке с головой, то он может работать долго. Дай Бог, чтобы было здоровье, чтобы можно было приносить пользу, а уж как там будет, не от меня зависит. Мне сложно сказать, но хотелось бы еще приносить пользу", - поделилась главный хормейстер Большого театра, народная артистка Беларуси Нина Ломанович.

С днем рождения народную артистку Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что профессиональное мастерство Нины Ломанович, ее богатый опыт и преданность любимому делу будут и в дальнейшем способствовать новым успехам на пользу отечественной культуры.

Чем народный хормейстер мотивирует голоса и как их отбирает в престижный состав? Способен ли искусственный интеллект заменить хор? Ответы на эти вопросы прозвучат в "Актуальном интервью" с Ниной Ломанович 27 августа на "Первом информационном" в 13:20 и 23:20.