Главный хормейстер Большого театра о работе с коллективом: Самое страшное, когда на репетиции скучно

Фото: Большой театр Беларуси

Главный хормейстер Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси Нина Ломанович в "Актуальном интервью" рассказала о своем подходе к работе с коллективом. По ее словам, хор держится на преданности людей своему делу и на умении сделать репетиции живыми.

Нина Ломанович призналась, что уже полвека связана с оперным театром и ни разу не пожалела об этом выборе. "Я, наверное, однолюб. И дело даже не в хоровом пении. Я очень люблю театр и певческие голоса. И так все сошлось, что меня приняли на работу в оперный театр. 50 лет, конечно, даже страшно представить себе, пролетели как один миг. Я сама себе удивляюсь. У меня не было никогда момента, когда я бы не хотела идти в это здание. Я просто всегда бежала и всегда думала, если я могу что-то чуть-чуть улучшить в театре, в пении хора, то я должна это сделать", - сказала она.

quote Я очень ценю свой коллектив, потому что здесь работают преданные люди, служат, я бы сказала. Потому что можно уйти в другие коллективы практически за ту же зарплату. Но эти люди бесценны. Нина Ломанович

По ее мнению, артиста хора нельзя просто пригласить со стороны - его формирует сам коллектив. "И вы знаете, можно найти и пригласить солиста в оперу на какую-то партию. Но ты никогда не найдешь артиста хора. Потому что артист хора - это певец, который воспитывается годами в коллективе. И они, выходя на сцену, просто любят это дело, как и я", - отметила народная артистка.

Управление таким коллективом, по ее словам, всегда остается непростой задачей. "Коллектив - это всегда сложно, надо увлечь. Люди разные: кто-то очень тяжелый человек по характеру, кто-то легкий, кто-то веселый, кто-то грустный. Но мы делаем одно дело, и тут, конечно, у меня есть свои секреты. Наверное, они чувствуют, что я люблю то, чем я занимаюсь, и они начинают тоже это любить. Главное - репетировать так, чтобы не было скучно. Мне всегда говорили мои педагоги: "Самое страшное - это когда скучно". Вот когда не скучно, люди начинают проникаться, начинают работать так, как надо", - заключила Нина Ломанович.

Таким образом, по мнению главного хормейстера Большого театра Беларуси, успех хорового коллектива строится не только на профессионализме, но и на любви к театру, преданности своему делу и умении сделать общую работу по-настоящему увлекательной.