В Минске музейные метры на улице Ленина, 20 ждет преображение. Главный корпус Национального художественного музея Беларуси уходит на реставрацию. Обновление пройдет в рамках госпрограммы "Культурное пространство".

Главный корпус Национального художественного музея Беларуси уже 11 августа закроет двери для посетителей. 10 августа заядлые эстеты в последний раз прошлись по выставочным залам до преображения.

Здание историческое, а потому и проводы под стать. На большую реконструкцию отправили, как положено, со всеми почестями, законсервировали воздух эпохи и в последний раз прогулялись по старому залу русского искусства.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

"В 1957 году я окончил художественное училище. Уже тогда шло завершение строительства Национального художественного музея. Нас пригласили в музей, чтобы мы помогли переносить скульптуры из мастерской, потом делать патинировку, их мыть. Потом, после открытия музея, мне предложили остаться здесь работать".

Судьба богатейшего художественного собрания страны уже известна. Волноваться не стоит: значительная часть шедевров из главного корпуса временно переедет в музейную пристройку. Часть коллекции отправится в турне по регионам Беларуси и за пределы республики.

Напомним, что музей включен в список объектов, реставрация которых проводится в рамках госпрограммы "Культурное пространство".