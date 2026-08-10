Главный корпус Национального художественного музея закрывается на реконструкцию

10 августа - последний день, когда можно пройти по залам главного корпуса Национального художественного музея в привычном виде. Уже 11 августа он закроется на реконструкцию.

В честь этого музей проводит масштабную акцию, посвященную началу преображения. В 12:00 пройдет экскурсия по русской коллекции, а в 17:00 - перформанс "Консервация воздуха главного корпуса". Организаторы предлагают принести с собой пустые банки, чтобы сохранить частичку атмосферы старого здания.

Входные билеты сегодня выпустят с памятным дизайном. Музей будет открыт с 11:00 до 19:00.