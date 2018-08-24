Главное украшение самой обсуждаемой оперы "Саломея" из Москвы доставили в Большой театр Беларуси

Главное украшение самой обсуждаемой оперы "Саломея" - декорация в 6 тонн - корабль Ирода - из Москвы уже доставили в Большой Беларуси. В театре оперы и балета внушительную конструкцию окрестили самостоятельной сценографической площадкой. На трехпалубнике пороков во время премьеры разместят 60 солистов Большого, которые предстанут в образе библейских персонажей.