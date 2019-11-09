Главные награды "Лістапада" раздали в кинотеатре "Москва"

21 кленовый лист с профилем зрителя в металле нашел своих обладателей. Накануне закрылся 26-й "Лістапад".Церемония в рамках фестиваля прошла в кинотеатре "Москва". Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" - в руках польского режиссера Кшиштофа Занусси. Всего жюри присудили награды в трех десятках номинаций. Лучшим национальным кино назвали картину "Пляж/Лес/Тамбур". Зрители выбрали фильм "Тело Божие", а Гран-при форума уезжает в Украину. Лента "Атлантида" об истории жизни без войны на востоке Украины уже становилась лауреатом Венецианского кинофестиваля.



Сегодня вечером сразу в трех кинотеатрах Минска покажут внеконкурсную ленту "Проксима". Французско-немецкую историю об отношениях женщины-космонавта с дочерью отметили в Сан-Себастьяне и Торонто.



