Главным балетмейстером Большого театра стал Игорь Колб

Я принял решение не быть артистом в том или ином театре. Было предложений два – оба из больших театров. И когда я начинал свой путь в Петербурге, директором балета был Махар Хасанович Вазиев, ныне художественный руководитель Большого театра в Москве. Он благословил, перезвонив мне после утверждения моей кандидатуры на пост главного балетмейстера Большого театра Республики Беларусь. Я, выдохнув, приехал в Минск. Предстоят гастроли в Большом театре Российской Федерации, театр с колоссальнейшей историей, театр, который очень сложно удивить. И прежде всего мы должны быть конкурентоспособны для того, чтобы куда-то предлагать себя. Это очень важно, это мои первые задачи, и рассчитываю на то, что 21 сентября состоится премьера "Жизели" в моей редакции, мне это интересно, я с этим уже начал работать еще до принятия решения.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси