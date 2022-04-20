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Главным балетмейстером Большого театра стал Игорь Колб
Настоящий прыжок pas de chat почти в 800 километров. Прямо с подмостков Мариинки - в должность главного балетмейстера театра оперы и балета!
Заслуженный артист России Игорь Колб теперь возглавляет хореографические движения труппы Большого театра Беларуси. Премьер Мариинского театра более четверти века, он покорял мировые сцены Римской и Венской опер. Но все начиналось именно с белорусского Большого. Уроженца Пинска заметил экс-главный балетмейстер Юрий Троян, а уже на третьем курсе Колб исполнял партии в постановках маэстро Елизарьева!
Решение вернуться на родину сугубо личное.
Я принял решение не быть артистом в том или ином театре. Было предложений два – оба из больших театров. И когда я начинал свой путь в Петербурге, директором балета был Махар Хасанович Вазиев, ныне художественный руководитель Большого театра в Москве. Он благословил, перезвонив мне после утверждения моей кандидатуры на пост главного балетмейстера Большого театра Республики Беларусь. Я, выдохнув, приехал в Минск. Предстоят гастроли в Большом театре Российской Федерации, театр с колоссальнейшей историей, театр, который очень сложно удивить. И прежде всего мы должны быть конкурентоспособны для того, чтобы куда-то предлагать себя. Это очень важно, это мои первые задачи, и рассчитываю на то, что 21 сентября состоится премьера "Жизели" в моей редакции, мне это интересно, я с этим уже начал работать еще до принятия решения.
Ближайшие три года в новой должности Игорь Колб готов продвигать образовательные проекты, продюсировать театр за рубежом и привлекать белорусского зрителя. И уже завтра первая репетиция с труппой.
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