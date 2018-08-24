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"Глебовский забор" появился в Минске
Более десятка выпускников Минского художественного колледжа имени Глебова сегодня уже студенты Академии искусств - последние дни лета провели с краской и кистями. Они сделали памятный подарок своей альма-матер. Проект сдадут 1 сентября, уже 3-го официально представят городу. О необычной работе - Наталья Бордиловская.
Тот случай, когда за рисунки на заборе не ругают, а благодарят. С десятиметровой серой стены юные творцы делают арт-объект. Обозначить: здесь обучаются художники.
Летний пейзаж выбран не ради сезона. Яркие цветы на фоне серой травы останутся, даже когда ляжет снег.
Молодежь со всех уголков Беларуси. Будничный городской пейзаж в фантастический превращает и к Году малой родины.
Искусство на заборах - не первый опыт учащихся колледжа. Юным мастерам принадлежат прошлогодние росписи к юбилею Организации Объединенных Наций и ее присутствия в Беларуси. Будущие профессионалы присоединяются к легальным любителям стрит-арта.
Это необычный разрисованный забор. Это арт-объект, который со временем будет только приобретать ценность, ведь почерк и автографы этих ребят в будущем станут напоминанием о первых шагах, возможно, больших мастеров.
Не секрет, "глебовка" - альма-матер выдающихся деятелей белорусского изобразительного искусства.
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