Мы помним несравненного Ягайло из "Витовта", Подкоморного в "Пане Тадеуше", Василия в "Вечере". Год как не стало народного артиста Беларуси Николая Кириченко. Он ушел из жизни 14 августа в возрасте 72 лет. Его типаж привлекал многих кинорежиссеров. Это он Берия в "Августе 44-го", генерал в "Привете от Катюши", доктор в "Охоте на гауляйтера". Мастер темпераментных, характерных персонажей до последнего был предан своему делу, несмотря на тяжелую болезнь снимался в очередной киноленте. После обезболивающих выходил на сцену Купаловского - театру он посвятил почти полстолетия. Профессор Академии искусств Николай Кириченко выпустил сотни студентов, которых мы видим на экранах и в театрах не только Беларуси.