Голос, душа и сердце Беларуси: 100 лет назад Якубу Коласу присвоено звание народного поэта страны

18 октября 1926 года - ровно 100 лет назад Якубу Коласу присвоено звание народного поэта Беларуси.

Сегодня память о великом белорусском писателе живет и хранится в разных уголках страны, его история, биография и творчество пользуются большим интересом молодого поколения.

Именно в Столбцовском районе появился на свет будущий народный поэт Беларуси Константин Мицкевич, которого все знают под псевдонимом Якуб Колас. Из этих мест вблизи Столбцов вышла вся семья писателя.

Ольга Шавель, научный сотрудник филиала музея Якуба Коласа "Николаевщина":

"Когда в сентябре 1911-го года Якуб Колас приехал сюда к родным в Смольню, представляете, стоит один пустой дом, кругом голо. Он с дядей Антоном накопал ям, сходил в лес. Эта липка, мимо которой мы только что прошли, посажена руками Коласа в сентябре 1911 года".

Отец и брат народного поэта Беларуси были лесничими, поэтому часто меняли место жительства. Но местечко Смольня примечательно тем, что именно здесь состоялась первая встреча двух в будущем первых народных поэтов Беларуси - Якуба Коласа и Янки Купалы.

"Весной 1912 года он уже работал учителем и приехал на летние каникулы к родным в Смольню. Вот за этим столом и сидели два наших будущих народных поэта при первой своей встрече. Колас потом позже писал, что даже было немного стыдно, что стол такой небогатый. Даже в "Новой земле" он писал так: "Мой мілы Янка, мой Купала! Ў агульны вір нас доля ўгнала. Чаму ж, чаму часінай тою мы не спаткаліся з табою, каб стол сялянскага банкету развесяліў душу паэта", - рассказала Ольга Шавель.

В эти места из Минска Якуб Колас приезжал всегда, и даже в тот год, когда его не стало.

Елена Жесткова, заведующая научно-просветительским сектором Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

"Перед вами рабочий стол поэта - именно на этом месте Якуба Коласа не стало. Его сердце остановилось, когда он писал письмо своему другу и переводчику Евгению Мозолькову. Здесь его и нашел старший сын Данила. И время в этом кабинете остановилось. Часы остановлены на 13:20 - это время зафиксированной смерти Якуба Коласа. Календари открыты на 13 июля 1956 года и лежит недописанное письмо к Евгению Мозолькову".

Минский мемориальный дом-музей Якуба Коласа вблизи Академии наук и сегодня притягивает к себе гостей. Здесь постарались сохранить весь интерьер и быт, который окружал великого земляка белорусов. Здесь, как и на родине в Столбцовском районе, писатель сажал деревья, которые можно увидеть и сейчас.

"Якуб Колас помнил о своем крестьянском происхождении всю жизнь, и, конечно, на усадьбе был высажен сад на протяжении 1945-1947 годов. В 1945 году Якуб Колас высаживает на своей усадьбе три дуба, которые символизируют, во-первых, его самого, во-вторых, его сыновей Данилу и Михася. Среди дубов росла березка, которая символизировала его жену, которая не жила в этом доме, потому что умерла после официального объявления праздника Победы", - отметила Елена Жесткова.

У Якуба Коласа был еще средний сын Юрка. Он пропал без вести в первые месяцы войны в 1941 году. Якуб Колас всю жизнь ждал, что Юрка вернется, ему это снилось. Когда надежда почти исчезла, в 1947 году он с младшим Михасем сходил в ботанический сад, купил саженец дуба и посадил четвертый дубок. И как ни странно, четвертый дуб вырос самым большим и самым толстым.

"Творчество Якуба Коласа, его имя всегда на слуху благодаря тому, что у нас есть мемориальный музей. Это настоящий дом, где жил Якуб Колас, который был построен для того, чтобы он здесь жил", - подчеркнула Елена Жесткова.

Звание народного поэта - случай уникальный: сам этот статус появился в 1925 году, когда его присвоили Янке Купале. Якуб Колас стал вторым обладателем этого звания. Затем последовал перерыв длиной в 26 лет - третий народный поэт, Петрусь Бровка, получил его лишь спустя много времени.