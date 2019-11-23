Голосование за лучшую песню детского "Евровидения-2019" на www.junioreurovision.tv

На сайте www.junioreurovision.tv можно поддержать от 3 до 5 понравившихся песен. В том числе разрешается голосовать за представителя своей страны. Наша конкурсантка Елизавета Мисникова с композицией "Пепельный" в списке претендентов под номером 7. Онлайн-голосование завершится завтра прямо перед началом шоу и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут. Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри.