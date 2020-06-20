Когда древние виды искусства оживают под рукой современных мастеров. Гомельский художник полвека занимается возрождением резных традиций иконописи. За это время создал несколько сотен деревянных икон, каждая деталь которых высечена вручную. Работы мастера получили благословение православной церкви и хранятся в частных коллекциях на нескольких континентах мира.



В творческой мастерской необычного иконописца побывала Анна Ковалева (видео).



