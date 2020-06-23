Гомельский художник возродил старинную технику резной иконописи

Когда старинные виды искусства оживают под рукой современных мастеров. Гомельский художник полвека занимается возрождением резных традиций иконописи. За это время создал несколько сотен деревянных икон, каждая деталь которых высечена вручную. В своих работах старается изображать наиболее редкие библейские сюжеты. Работы мастера из липы хранятся в частных коллекциях на нескольких континентах.