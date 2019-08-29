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Гомельское искусство от четырех авторов в "Четырех комнатах"

Каждый из мастеров разнообразными художественными средствами представляет свое мироощущение в отдельных залах столичной галереи. Комната Сергея Ковриги называется "Девы - Рыбы - Пистолеты", Алексея Новожилова - Комната "Зебра". Татьяна Гершгорина представляет "Иллюзию снов", Светлана Колоскова-Чаплинская делится своими впечатлениями в "Путешествии". Каждый из авторов пришел в искусство своим путем, поэтому их тематические направления разные не только по стилям, но и по мировосприятию.

Экспозиция "Четыре комнаты" представляет около сотни живописных и графических работ, а также предметы декоративно-прикладного искусства.

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