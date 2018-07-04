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Гончар Николай Стрельченко превращает земляной материал в красивые кувшины
Тонны глины для работы. В Логойском районе гончар Николай Стрельченко превращает земляной материал в красивые кувшины, жбаны, свистелки. Гончарство - его профессия в течение тридцати лет. Работать в Логойск мастер приехал десять лет назад. Сейчас он в районном центре ремесел преподает уроки по глиняному мастерству юным гончарам. А в свободное время создает самобытную глиняную посуду в собственной мастерской.
Наталья Кезик заглянула в гости к логойскому гончару (видео).
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