Тонны глины для работы. В Логойском районе гончар Николай Стрельченко превращает земляной материал в красивые кувшины, жбаны, свистелки. Гончарство - его профессия в течение тридцати лет. Работать в Логойск мастер приехал десять лет назад. Сейчас он в районном центре ремесел преподает уроки по глиняному мастерству юным гончарам. А в свободное время создает самобытную глиняную посуду в собственной мастерской.