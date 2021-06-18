Городу Березино - 520 лет

Березино - 520 лет. Первое упоминание города появилось в хрониках 1501 года. Хотя, по утверждению археологов, здешние поселения людей можно отнести к эпохе мезолита. Об этом свидетельствуют раскопки в районе реки Березины. Найденные в культурном слое предметы сегодня находятся в экспозиции историко-краеведческого музея. Он создан на базе Березинской гимназии. "Зеркало времени" - так школьники назвали свой музей, в фондах которого до тысячи предметов, в том числе аутентичные вещи.