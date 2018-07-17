Минск в особенном ракурсе. Свой взгляд на город предлагают отобразить в фотоработах. Горожан приглашают к участию в творческом конкурсе "Зеленый Минск". Фотоснимки ждут как от профессионалов, так и от любителей. Единственное условие - запечатлеть необычную белорусскую столицу. Оценивать творческий подход будут в восьми номинациях.