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Гость "Лістапада": У киностудии "Беларусьфильм" очень богатая коллекция
В Минске продолжается "Лістапад". 4 ноября гости фестиваля побывали на экскурсии в киностудии "Беларусьфильм".
Делегаты прошлись по костюмерному цеху, где хранятся облачения героев из культовых картин. Посетили и пиротехнический участок. Коллекция насчитывает более тысячи экземпляров холодного и огнестрельного оружия. "Беларусьфильм" сегодня может воссоздать любую эпоху в любом историческом контексте. В этом гости убедились в отделе реквизита.
"У нас сегодня знаменитые гости из Южной Кореи, гости из Индии, Ирана. Мы показываем работу нашей киностудии. Они действительно профессионалы в кино, - отметил Юрий Алексей - гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм". - Ну и делимся опытом. Это для нас очень важно".
Ким Джин Хэ, киновед, член жюри основного конкурса игрового кино XXX Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" (Республика Корея):
"Церемония открытия кинофестиваля была фантастической! Я до сих пор под впечатлением, но еще больше меня поразила организация форума, продуманная до мелочей программа, люди, которые помогают нам с навигацией. Я не думал, что мы окажемся в павильонах, где производят белорусское кино и не только. У киностудии очень богатая коллекция".
4 ноября на кинофруме День духовности. В 16 часов во Всехсвятском храме состоится презентация фильма "Две Евфросинии: радость земли русской". Документальная работа повествует о жизни и служении двух святых Евфросинии Московской и Евфросинии Полоцкой.
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