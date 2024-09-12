Гость "Лістапада": У киностудии "Беларусьфильм" очень богатая коллекция

В Минске продолжается "Лістапад". 4 ноября гости фестиваля побывали на экскурсии в киностудии "Беларусьфильм".

Делегаты прошлись по костюмерному цеху, где хранятся облачения героев из культовых картин. Посетили и пиротехнический участок. Коллекция насчитывает более тысячи экземпляров холодного и огнестрельного оружия. "Беларусьфильм" сегодня может воссоздать любую эпоху в любом историческом контексте. В этом гости убедились в отделе реквизита.

"У нас сегодня знаменитые гости из Южной Кореи, гости из Индии, Ирана. Мы показываем работу нашей киностудии. Они действительно профессионалы в кино, - отметил Юрий Алексей - гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм". - Ну и делимся опытом. Это для нас очень важно".

Ким Джин Хэ, киновед, член жюри основного конкурса игрового кино XXX Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" (Республика Корея):

"Церемония открытия кинофестиваля была фантастической! Я до сих пор под впечатлением, но еще больше меня поразила организация форума, продуманная до мелочей программа, люди, которые помогают нам с навигацией. Я не думал, что мы окажемся в павильонах, где производят белорусское кино и не только. У киностудии очень богатая коллекция".