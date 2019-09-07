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В эфире информационного канала АТН - заслуженная артистка России Елена Воробей

С нами на связи площадь Ленина и наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Рядом с нами заслуженная артистка России Елена Воробей. Мы очень рады видеть Вас здесь, на Вашей малой родине. Как часто бываете здесь? Как изменился город за все это время? (видео)

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