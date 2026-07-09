Гостей фестиваля "Славянский базар" удивят гастрономическими новинками

Меньше чем через неделю в Витебске прозвучат позывные XXXV Международного фестиваля "Славянский базар".

С хозяйским подходом к приему гостей готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Для гурманов подготовлены гастрономические новинки. Специально к международному событию разработали фестивальные сеты. В основе - блюда национальной кухни: мочанка, жареный картофель и драники с разными начинками.

"Участников "Славянского базара" будет обслуживать более 30 объектов общественного питания. Предусмотрены всевозможные дегустации, а также новинки продукции, изготовленной на территории Витебской области", - рассказала начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома Марина Старых.

Она также добавила, что в кафе гости смогут рассчитываться уже традиционной валютой "Славянского базара" - "васильками", купюрами, которые выдают участникам фестиваля.

Торговые ряды в фестивальном Витебске растянутся на несколько километров. На ярмарках продукцию представят ремесленники, фермеры, предприятия легпрома. Фестивальный шопинг дополнят интерактивные презентации.