Гости из разных стран съехались в Глубокое на международный вишневый фестиваль

Всю неделю в городе проходили выставки, концерты, квесты, спортивные соревнования, этновечеренки. Но самое интересное сегодня. Народные умельцы представят свои работы с главным символом фестиваля - вишней. Хозяйки угостят участников праздника вкусной выпечкой, лучшие баянисты района примут участие в музыкальном баттле. Также гостей фестиваля пригласят на настоящую вишневую свадьбу. А вечером всех ждет праздничный концерт и фейерверк.