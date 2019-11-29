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Государственный фонд пополнился авторской литографией Марка Шагала
В Минск из Парижа дипломатической почтой доставлена "Турнельская набережная" 1963 года авторства известного художника, уроженца Витебска. Эта подарок Национальному историческому музею от советника посольства Беларуси во Франции Виталия Корнева. Произведение было приобретено у французского коллекционера в рамках работы по возвращению культурных ценностей, проводимой дипломатическим представительством. Подлинность работы подтверждена соответствующим сертификатом.
"Турнельская набережная" - оригинальная цветная литография из серии "Взгляды на Париж". Коллекционное издание вышло в количестве 180 экземпляров и представляет собой собрание эссе на тему жизни во французской столице. Оно включало 33 литографии, среди которых и работа Марка Шагала.
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