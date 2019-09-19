Государственный камерный оркестр Беларуси презентует мировую премьеру

Государственный камерный оркестр Беларуси открывает новый концертный сезон мировой премьерой. Партитура московского композитора Ефрема Подгайца для фортепиано, скрипки и виолончели стала подарком к юбилею заслуженного артиста России и дирижера оркестра Евгения Бушкова. Кроме часового произведения, на сцене Белгосфилармонии сыграют десятую симфонию Вайнберга, (в этом году - 100-летие со дня рождения лауреата Госпремии СССР). И интерпретацию квартета № 10 Бетховена. Вся программа исполняется оркестром впервые.



Все концерты сезона объединят дни рождения мировых композиторов. Так, коллектив из 16-ти музыкантов подготовил для слушателей "Юбилейный" абонемент. В феврале камерный оркестр посвятит концерт 180-летию со дня рождения Чайковского, а закроют сезон в мае музыкой Шопена.