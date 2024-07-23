"Граф Монте-Кристо" с белорусским паспортом впервые едет в Сочи

Дебютные гастроли Национального драматического театра имени Горького пройдут в Сочи. В августе Русский театр даст два показа рок-оперы "Граф Монте-Кристо". Это бестселлер по меркам белорусской афиши. Билеты на нее всегда расходятся на ура. Спектакль - лауреат VII Национальной театральной премии.



Выступления Театра Горького пройдут в концертном зале "Фестивальный". К слову, "на разогреве" у труппы белорусского Русского театра Олег Газманов и Григорий Лепс. Народные артисты России дадут в Сочи сольные концерты.