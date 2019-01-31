ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Графические листы Германа Штрука покажут в Минске

Полсотни произведений немецкого художника, крупного мастера графики и педагога, воспитавшего целую плеяду именитых мастеров, представят в Национальном художественном музее. Во время Первой мировой автор служил в немецкой армии и находился на Восточном фронте, часто бывал в Западной Беларуси, Литве и Латвии, там же создавал свои зарисовки, часть из них представлена на выставке. Помимо пейзажных мотивов, Штрук изображал бытовые сцены, портреты простых рабочих и знаменитых деятелей, в числе которых и основатель Каунасского музея Тадэс Даугердас. Собрание работ Германа Штрука - это графические листы из частного собрания минского коллекционера.

Изображение

Среди графических листов и портрет Шагала, датируемый 1922 годом, они познакомились в Берлине. Именно благодаря встрече с Германом Штруком, Марк Шагал освоил такие техники как офорт и литография.

На телеканале "Беларусь 3"ммотрите восьмисерийный фильм"Дом, где живет искусство", который расскажет об основных вехах в истории Национального художественного.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все