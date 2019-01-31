Графические листы Германа Штрука покажут в Минске

Полсотни произведений немецкого художника, крупного мастера графики и педагога, воспитавшего целую плеяду именитых мастеров, представят в Национальном художественном музее. Во время Первой мировой автор служил в немецкой армии и находился на Восточном фронте, часто бывал в Западной Беларуси, Литве и Латвии, там же создавал свои зарисовки, часть из них представлена на выставке. Помимо пейзажных мотивов, Штрук изображал бытовые сцены, портреты простых рабочих и знаменитых деятелей, в числе которых и основатель Каунасского музея Тадэс Даугердас. Собрание работ Германа Штрука - это графические листы из частного собрания минского коллекционера.



