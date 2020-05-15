3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Графика Ольги и Андрея Басалыги номинирована на национальную премию в области искусства
У каждого художника свои особенности и техника печати. Тем более, когда такое мастерство, как графика, передается в наследство. Представитель художественной династии Андрей Басалыга и его жена Ольга поделились с Ларисой Гулякевич не только своими творческими, но и семейными секретами.
Графика для них - семейное творческое наследие. Для Ольги - это прежде всего чувственность линий, пластика и эмоциональность. Для Андрея главное - форма и философия. В этом году творческая пара отмечает 30 лет вместе.
Познакомились еще школьниками, потом учились в художественном глебовском училище, а в театрально-художественный институт поступали уже мужем и женой. 30 лет вместе в семье и творчестве. Басалыги - это белорусская династия художников-графиков. Два брата Владимир и Михаил в 1957 году приехали в Минск с мечтой - стать художниками, и стали. Их творческий дуэт прославился и стал известным. Потом каждый создал свою семью. Произошло так, что дети, внуки и даже невестки продолжают художественное дело, но каждый со своими особенностями и почерком.
Жена Андрея - Ольга Никишина - также из творческой семьи. Мама - Тамара Федосеенко была художником по костюмам, а дед Владимир Федосеенко - белорусский писатель.
В семье Андрея Владимировича и Ольги - трое детей. Так или иначе старшие сыновья связаны с искусством и дизайном, а девятилетняя дочь пока накапливает творческий арсенал в музыке, танцах и рисунке.
Офорт, литография, цифровой дизайн. Графика как вид искусства со всеми сложностями техники и печати остается основным направлением их творчества.
Графические работы Ольги и Андрея номинируются в этом году на национальную премию в области искусства. Результаты - в июне.
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
По улицам Минска начал курсировать новый низкопольный трамвай - в чем его уникальность
Рецепт настоящего белоруса открыли на "Марафоне единства" в Мозыре
Чем наполнены будни депутата белорусского парламента и как создается авторитет в округе
В минском метро пассажиров поздравляют Дед Мороз со Снегурочкой
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все