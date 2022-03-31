Графический проект Ивана Кирчука "Лабиринты звука" - в галерее "Университет культуры"

В своих произведениях Иван допускает условность изображений, основное внимание уделяет именно содержанию и форме. И благодаря этому также каждый посетитель выставки сможет поимпровизировать-поразгадывать созданные образы Ивана. Подобный проект Иван Кирчук презентует впервые столичной публике. Мы с нетерпением ждем, какая же будет реакция на такой новый виток в творчестве мастера.

Музыкант, лидер группы "Троица", фольклорист, продюсер и преподаватель Иван Кирчук представил проект, который раскрывает новую грань его творческой личности. В столичной галерее "Университет культуры" мастер презентовал 40 графических работ. В основе рисунков - карандашные наброски, которые художник-любитель делал во время своих этнографических путешествий. Первую попытку показать картины публике Кирчук осуществил на малой родине, в Лиде, 4 года назад. Сегодня выставка под названием "Лабиринты звука" в Минске.Презентацию своей выставки музыкант сопровождал концертом. Кроме графики, мастер представил зрителям насыщенную и разнообразную экспозицию музыкальных инструментов мира из собственной коллекции.