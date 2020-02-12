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"Графика из семейной коллекции" Леонида Щемелева
Выставка народного художника Беларуси Леонида Щемелева открыла свои двери. В выставочном зале представлены работы, которым более 60 лет. Среди них автопортреты родных людей и друзей художника, натюрморты с цветами и пейзажи. Множество картин создано в технике "графика". Выбрав такой способ написания картин, Леонид Дмитриевич демонстрирует тонкость чувств, которые будят воображение. В этом году выставка уникальна тем, что некоторые работы показывают впервые. Многогранный талант художника можно увидеть в одной из столичных галерей. Выставка под названием "Графика из семейной коллекции" продлится до 19 апреля.
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