Графика заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Слаука в Национальной библиотеке
Фольклорная лаборатория графика Валерия Слаука в арт-лабиринтах Национальной библиотеки. Серию мастера книжной иллюстрации создавшего визуал для "Шляхтича Завальни" Яна Барщевского, "Айвенго" Вальтера Скотта и ряда сказок и рассказов презентуют к 75-летию заслуженного деятеля искусств. Ученик Василия Шаранговича создал хрестоматийные образы языческих божеств, домовых и русалок, знакомые не одному поколению белорусов. Графика лауреата специальной премии Президента оформила и двухтомную энциклопедию "Белорусский фольклор".
Любое проведение Слаука вызывает у людей определенный восторг от того, что они могут соприкоснуться с таким огромным миром. Валерий Слаук родом из Витебщины, это замечательный край, наш север Беларуси, он полон тоже мифов и легенд, и вот, наверное, когда попадаешь на север Беларуси, ты всегда вспоминаешь фантасмагоричные рассказы Яна Борщевского и, наверное, не зря именно Валерий Слаук был первым, кто проиллюстрировал замечательное произведение Яна Барщевского "Шляхтич Завальня"
Работы Валерия Слаука существуют и вне текстов - в популярных мессенджерах. Стикерпарк "Белорусские мифы" на основе мистических образов мастера всего за неделю после премьеры скачали более 10 тысяч раз. К юбилею заслуженного деятеля искусств его работы экспонируют и в выставочном зале Белорусской академии искусств, кафедру графики которой возглавляет мастер.