Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" улетел в Италию

Отшумел "Славянский базар в Витебске". Юбилейный фестиваль искусств официально завершился в ночь на 20 июля. Под фейерверк раскрылась интрига Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Представители Австралии, Китая, Мексики исполнили славянские хиты, а помог им Президентский оркестр.

Участница конкурса эстрадной песни "Витебск" из Италии Сарайя улетела, но обещала вернуться - уже в статусе жены. Не только лира в ее руках, но и на руке, точнее, на безымянном пальце - василек. Предложение Сарайе молодой человек сделал днем ранее в прямом эфире на сцене Летнего амфитеатра.

"Все получилось на 100 %! Лучшие конкурсанты, великолепные будущие звездочки, настоящие звезды "Славянского базара"! Ура!" - не скрывала эмоций член жюри XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск", заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

В балле от главной награды остановилась представительница Казахстана, хотя есть уже в портфолио Акерке Амалят и Гран-при из Витебска - зимой она покорила местный "Арт-Парад".

"Беларусь меня приняла так хорошо, что я буду возвращаться сюда снова и снова. Я думаю, что вы меня позовете, я буду еще больше выступать для вас. Спасибо Беларуси!" - поделилась обладатель первой премии XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Акерке Амалят.

Первым, кто позвонил с поздравлениями белоруске Лене Кузнецовой, стал певец Евгений Курчич. Ее "Колыбельная" принесла во второй конкурсный день 67 баллов.

"Мы познакомились со всеми, обменялись контактами. На самом деле за этими классными творческими людьми скрывается огромнейший труд, талант. Многие из них являются авторами своих композиций. И я думаю, что мы обязательно встретимся на масштабных сценах, на международных проектах еще не раз", - отметила обладатель второй премии XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Елена Кузнецова.

На одной позиции с Беларусью Молдова. Третье место разделили представители Грузии и Кыргызстана. А исполнительнице из Азербайджана достался спецприз Президента Беларуси "Славянская надежда" .

"Очень сильно благодарю за веру в меня, за надежду. Мне очень приятно. Спасибо. В Минск я влюбилась сразу. В Витебск хочется приезжать и приезжать. Я уже не знаю, честно говоря, как будет продолжаться моя жизнь без этого фестивального движения", - рассказала представительница Азербайджана на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Нафиса.

Подобные эмоции испытывает каждый, кто со сцены видел глаза белорусской публики. Исполнители обещание сдерживают, возвращаются, даже если физически непросто. Дива Ольга Бузова ни на минуту не задумывалась, ехать ли в Витебск.

Ольга Бузова, певица, ведущая XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" (Россия):

"Они вкладывают всю душу, сделали большую ставку на этот конкурс. И действительно, "Славянский базар" уже 35-й год зажигает звезды. И многие артисты стали популярными благодаря "Славянскому базару", в частности, "Фактор.BY", а также конкурсам, которые сейчас проводятся в Беларуси и в России. Поэтому все понимают прекрасно, что это шанс заявить о себе".

Шесть новых звезд, их признали жюри, но, как говорит народный есаул Газманов, главное в шоу-бизнесе - не кто выше ноту возьмет, а кто дольше ее протянет.

20 июля состоится заключительный сольный концерт "Славянского базара". Его дает популярная певица Зиверт.