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Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала белорусская участница Ангелина Ломако
"Славянский базар в Витебске" не спит четвертые сутки. Сегодня - основной кульминационный день. Вечером состоится торжественная церемония закрытия международного форума. А до подведения черты - долгожданный конкурс молодых исполнителей: делегаты из 14 стран выступят в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. На прямой связи из Витебска наш корреспондент Нина Можейко (прямое включение).
"Славянский базар": заключительный день
Добрый день! Как сказала знаменитая ведущая "Славянского базара" Елена Спиридович, с фестивалем невозможно проститься. Это действительно так, когда заканчивается один, начинается подготовка к следующему. Сегодня на фестивале плотный график. Наконец наступил день вокальных баталий у взрослых, но молодых исполнителей эстрадной песни.
Гала-концерт Президентского оркестра "Беларусь вітае сяброў"
В полдень прошла первая репетиция на сцене Летнего амфитеатра с молодыми вокалистами из 14 стран. К слову, некоторым пришлось тщательно продумывать логистику, чтобы добраться до Витебска. До этого делегаты готовили свою программу с оркестром в Минске. Репетиции прошли в режиме прямого эфира в том порядке, в котором участники будут выступать во время трансляции.
В первой части программы, которая начнется в 16:00, артисты исполнят славянский хит. Беларусь на конкурсе представит молодой композитор, автор слов и аранжировщик Роман Волознев. Он выступит под номером 13. Мы пообщались с артистом на репетиции.
Награждение участников XVIII Международного детского конкурса "Витебск-2020"
Прямо сейчас на открытой площадке перед КЗ "Витебск" проходит награждение участников XVIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск 2020". Накануне церемонии прошла пресс-конференция с членами международного жюри из 7 стран. Интригу держали до последнего. Гран-при - у Беларуси: Ангелина Ломако стала триумфатором конкурса. Это 5-я победа нашей страны на конкурсе.
Третью премию между собой разделили представительницы Молдовы и Украины, вторую - конкурсанты из Казахстана и России. Первая премия досталась вокалистке из Литвы. А мы продолжаем следить за развитием фестивальных событий и готовимся к церемонии закрытия.
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