Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" отправляется в Казахстан

Главная интрига "Славянского базара" разрешилась. Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" уезжает в Казахстан. За два конкурсных дня Адильхан Макин набрал 178 баллов. Первая премия у Грузии. Вторую поделила Беларусь и Израиль, а третью - Россия и Украина.



