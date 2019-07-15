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Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" отправляется в Казахстан

Главная интрига "Славянского базара" разрешилась. Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" уезжает в Казахстан. За два конкурсных дня Адильхан Макин набрал 178 баллов. Первая премия у Грузии. Вторую поделила Беларусь и Израиль, а третью - Россия и Украина.

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