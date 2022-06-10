Анна Рыбакова - обладатель Гран-при фестиваля в Молодечно

Я, конечно, надеялась в душе на лучшее, но все равно готовишься к худшему, чтобы не расстраиваться, дальше работать. Для меня это было неожиданно, но очень радостно. Одна из моих целей - профессионально перейти в музыкальную карьеру, отбросить все лишнее и заняться музыкой, моим любимым делом.

Анна Рыбакова, обладатель Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни "Маладзечна-2022"