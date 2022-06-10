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Анна Рыбакова - обладатель Гран-при фестиваля в Молодечно
Накануне разрешилась главная интрига фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно. Приз имени Владимира Мулявина и Гран-при конкурса молодых исполнителей отправляется в Могилев. Тембр Анны Рыбаковой признан лучшим из 20 конкурсных голосов. Абсолютному победителю - эксклюзивное право спеть на бис со сцены Летнего амфитеатра в прямом эфире на "Беларусь 3".
24-летняя исполнительница - самая старшая среди участников конкурса в Молодечно. Финалистка национального отбора на "Славянский базар 2022" не получила возможности представить Беларусь на международном конкурсе в Витебске. Но свою неслучайность и профессионализм доказала спустя три месяца на сцене Дворца культуры Молодечно. Престижная "Хрустальная гитара" - выпускнице Могилевского университета имени Кулешова. Обладатель Гран-при работает педагогом-организатором в средней школе Могилева.
Я, конечно, надеялась в душе на лучшее, но все равно готовишься к худшему, чтобы не расстраиваться, дальше работать. Для меня это было неожиданно, но очень радостно. Одна из моих целей - профессионально перейти в музыкальную карьеру, отбросить все лишнее и заняться музыкой, моим любимым делом.
Второй день фестиваля в Молодечно
Фестиваль в Молодечно поет вовсю и сегодня. В афише более 30 десятков мероприятий - от гастролей труппы Купаловского театра, чтения Купалы и Коласа по всему городу до выступления Национального концертного оркестра в Чистинском сельском доме культуры. "Ностальгический дивертисмент" в Летнем амфитеатре на десерт для гостей. Закроют фестивальный марафон легенды белорусской эстрады сегодня в 9 вечера.
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