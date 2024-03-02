ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Гранд-концертом завершился международный "Форум дирижеров" в Могилеве

Могилев на 2 дня стал большой концертной площадкой международного культурно-образовательного проекта "Форум дирижеров". Опытом делились 2 десятка руководителей оркестровых коллективов Беларуси и России. Программу наполнили мастер-классы по дирижированию под баян, на базе народного оркестра. А также онлайн-конкурс оркестров народных инструментов Имени Леонида Иванова.

Удивило и произвело на меня большое впечатление это то, что ваши коллективы очень высокого уровня подготовки. И это было неважно - это оркестры средних учебных заведений или детских музыкальных школ. Они выступили все здорово и великолепно. Я думаю в этом большая заслуга дирижеров. Некоторые сочинения, представленные на конкурсе, я бы хотел взять в репертуар своего оркестра.
Владимир Шкуровский, художественный руководитель и главный дирижер Русского народного оркестра РАМ ИМ. Гнесиных "Душа России"
Можно делиться репертуаром, общаться, делать совместные проекты. Только что подошел руководитель из колледжа - здорово. Я считаю, что вот это объединение принесет свои плоды, даст свои импульсы для развития нашего дела.
Денис Черта, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л. Л. Иванова

Завершился форум гранд-концертом. Могилевский зритель услышал широкий диапазон музыкальных произведений от классики до современности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все