Гранд-концертом завершился международный "Форум дирижеров" в Могилеве

Удивило и произвело на меня большое впечатление это то, что ваши коллективы очень высокого уровня подготовки. И это было неважно - это оркестры средних учебных заведений или детских музыкальных школ. Они выступили все здорово и великолепно. Я думаю в этом большая заслуга дирижеров. Некоторые сочинения, представленные на конкурсе, я бы хотел взять в репертуар своего оркестра.

Владимир Шкуровский, художественный руководитель и главный дирижер Русского народного оркестра РАМ ИМ. Гнесиных "Душа России"