Григорий Лепс выступил с сольным концертом на "Славянском базаре в Витебске"

18 июля с сольным концертом на "Славянском базаре в Витебске" Григорий Лепс начал личный новый год. Народный артист России встретил свои 64 года в день открытия фестиваля искусств - 16 июля.

Музыкант претендует на статус самого пунктуального гостя "Базара". Его майские релизы загремели на стадионе даже раньше заявленного старта концерта.

Обладатель 20-й звезды на витебской Аллее признался журналистам, что выдаст альбом "Последний император" и завершит карьеру через 2-3 года.

Певец до сих пор учится на великих "Песнярах", а прогуляться по фестивальному Витебску не успевает, несмотря на симпатию к городу.

Лепс рассказал, чему политикам стоит поучиться у белорусов.

Григорий Лепс, народный артист России:

"Уму, наверное. Уму, прежде всего. Я другой такой страны не знаю на сегодняшний день, где можно было собраться спокойно, спеть. Это все-таки фестиваль музыки, огромное количество музыкантов. Есть чему поучиться. Встречают очень здорово, по-доброму".

Уже 19 июля он "станет водопадом" на бис: Лепс - один из хедлайнеров церемонии закрытия XXXV "Славянского базара".