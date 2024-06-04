Гродно готовится встречать фестиваль национальных культур

Гродно готовится к масштабному фестивалю национальных культур. Его называют символом мира и межнациональной дружбы на белорусской земле - единения наций и народностей, их духовного богатства и творческого потенциала.

Это ХIV Республиканский фестиваль. Он стартует в эту пятницу и будет проходить три дня. Два дня - в Гродно, а третий день - воскресенье - примет Августовский канал. Кстати, он отмечает в этом году свое 200-летие. На празднике ожидают более 850 участников.

Определены места для размещения 19 подворий. В Гродно приедут представители 36 национальностей. Участники покажут свои традиции, культуру, костюмы, кухню и ремесленное мастерство.

Впервые представят себя выходцы из Аргентины, Бурятии, Монголии, Египта, Камеруна, Нигерии и Пакистана. Программа обещает быть очень насыщенной.

Колоритные подворья национальных диаспор, проживающих в Беларуси, концертные программы, выставки и пленэры. Гродно готовится встречать ХIV Республиканский фестиваль национальных культур. Анонс праздничной афиши - в материале "Панорамы".

Под торжества отвели весь исторический центр Гродно. Гостей праздника ждут многочисленные концерты любительских и профессиональных коллективов, творческих объединений белорусов зарубежья и иностранных студентов. На протяжении трех дней можно будет не только познакомиться с культурой и традициями диаспор, отведать национальные кухни разных народов мира, но и принять участие в многочисленных пленэрах, круглых столах и выставках. Самым ярким событием первого дня фестиваля станет традиционное театрализованное шествие. Его сравнивают с бразильским карнавалом.







Запланировано масштабное шествие представителей национальных культур, которое пройдет с улицы Дзержинского на площадь Советскую. Здесь начнется церемония открытия фестиваля, и после этого пройдет гала-концерт. Гала-концерт и работа всех тематических площадок в этом году будет посвящена тематике семьи. Внимание, гаража! Денис Черняк, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома

Запланировано масштабное шествие представителей национальных культур, которое пройдет с улицы Дзержинского на площадь Советскую. Здесь в 21:00 начнется церемония открытия фестиваля, и после этого пройдет гала-концерт. Гала-концерт и работа всех тематических площадок в этом году будет посвящена тематике семьи.