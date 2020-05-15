Группа Aura даст музыкальный сет в прямом эфире на "Беларусь 3"

Легендарная Большая студия Дома Радио на Красной, 4 в эти минуты впервые готовится провести одновременно теле- и радиотрансляцию лайф-концерта группы Аura. Авторская программа "Барані сваё" прозвучит в эфире "Беларусь 3", на сайте Белтелерадиокомпании и на волне Первого национального канала Белорусского радио. Комментировать музыкальные сеты и интервьюировать участников группы будет наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Сейчас она на месте событий. Все ли готово, и какой трек-лист собрали для зрителей?



До концерта остаются считанные минуты. "Аura" уже заняла концертные позиции в студии.Здесь записывали гимн страны в начале 2000-х, а также со своими хитами работали и рокеры Рамштайн, и обладатель двух статуэток "Оскар" Эннио Морриконе. Сейчас я нахожусь фактически в эпицентре съемочной площадки - здесь расположили "черный квадрат", откуда и будут петь артисты. На них направят объективы 7 камер. Картинка будет, как в клипах из студий звукозаписи! Наши коллеги - режиссеры и операторы, сама станция "Евфросиния", которая и передаст сигнал, - готовы включиться в прямой эфир!



