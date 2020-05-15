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Группа Aura даст музыкальный сет в прямом эфире на "Беларусь 3"
Легендарная Большая студия Дома Радио на Красной, 4 в эти минуты впервые готовится провести одновременно теле- и радиотрансляцию лайф-концерта группы Аura. Авторская программа "Барані сваё" прозвучит в эфире "Беларусь 3", на сайте Белтелерадиокомпании и на волне Первого национального канала Белорусского радио. Комментировать музыкальные сеты и интервьюировать участников группы будет наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Сейчас она на месте событий. Все ли готово, и какой трек-лист собрали для зрителей?
До концерта остаются считанные минуты. "Аura" уже заняла концертные позиции в студии.Здесь записывали гимн страны в начале 2000-х, а также со своими хитами работали и рокеры Рамштайн, и обладатель двух статуэток "Оскар" Эннио Морриконе. Сейчас я нахожусь фактически в эпицентре съемочной площадки - здесь расположили "черный квадрат", откуда и будут петь артисты. На них направят объективы 7 камер. Картинка будет, как в клипах из студий звукозаписи! Наши коллеги - режиссеры и операторы, сама станция "Евфросиния", которая и передаст сигнал, - готовы включиться в прямой эфир!
Впереди зрителей и слушателей ждет два часа беспрерывных (и даже без выхода на рекламу) лучших песен группы, которые написаны за 15 лет. Все в живом звуке и в формате общения, потому обещают очень искренний, душевный концерт. Кроме Евгения Олейника и Юлии Быковой здесь, в студии, споют друзья тандема - это народные и заслуженные артисты. Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Инна Афанасьева.
Подготовили 5 музыкальных сетов
Это песни национальных отборов на “Евровидение”, мелодии о малой родине из цикла "Куточак Беларуси", радийные хиты - о них подробно расскажет дуэт.
Мы выйдем в прямой эфир сразу на трех площадках - это "Беларусь 3", сайт Белтелерадиокомпании и Первый национальный канал Белорусского радио - уже в
21:55
. Предлагаем присоединиться к концерту, нажав третью кнопку, и слушать любимых артистов!
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