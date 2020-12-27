Группа "Галасы ЗМеста" - гости "Главного эфира"

Международная обстановка в 2020 все больше напоминала хаос. Глобальная нестабильность отчетливо прослеживалась практически в каждом уголке земного шара. Естественно, это очередной повод для творчества. А вы как думали? О европолитике поют не только большие артисты, но и группы, о которых вы могли раньше не знать.

Дмитрий Бутаков, вокалист группы "Галасы ЗМеста" (видео).