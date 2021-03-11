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Группа из народа "Галасы ЗМеста" в трендах YouTube
Западные тоже недалеко ушли. Но белорусские "Галасы" уже услышала вся Европа. Группа из народа "Галасы ЗМеста" в трендах YouTube.
Ролик с песней для "Евровидения" набрал более полумиллиона просмотров и стал самым обсуждаемым видео на форумах еврофанов. Люди со всего мира продолжают комментировать композицию и образ исполнителей, слать благодарности в адрес музыкантов из Барановичей. А евровизионные блогеры записывают видео с реакцией на белорусскую песню. Кроме позитивных отзывов, ожидаемо хватает и негатива от хейтеров. Экстремистские телеграм-каналы организовали целую акцию по травле группы, чем еще раз показали белорусам свое истинное лицо. Некоторые усмотрели в песне и политический контекст.
Впрочем ближе к вечеру стало очевидно: не все смогли справиться с удивлением от такой популярности белорусов. Музыкальное видео было заблокировано организаторами конкурса. А на официальном сайте "Евровидения" в графе "Беларусь" появилось уведомление, что песни пока нет. Но мы верим, что Европа не наступит на горло народной песне. А те, кто сейчас сыплет жалобами, что же, процитируем один из комментариев: "К сожалению, белорусы - единственная нация, которая топит против своих". К счастью, такие не все, а лишь невероятная прослойка. Но мы верим в своих и поддерживаем.
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